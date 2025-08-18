Logo Tgcom24
Gli speciali su Canale 5 e Retequattro per raccontare l'incontro storico alla Casa Bianca

Su Canale 5 dalle 21.30 alle 22 lo "Speciale Tg5: l'Ucraina al bivio?" e su Retequattro dalle 21.10, in prima serata, lo speciale Videonews "Guerra o pace"

18 Ago 2025 - 14:07
Lunedì 18 agosto l’informazione Mediaset continua ad essere accesa per seguire un nuovo incontro storico a Washington tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei sul conflitto russo-ucraino. Su Canale 5, dalle 21.30 alle 22 circa, in onda "Speciale TG5: L’Ucraina al bivio?", condotto da Alberto Bilà per commentare quella che potrebbe diventare una giornata decisiva per la risoluzione del conflitto in Ucraina.

L'informazione su Retequattro

 Su Retequattro, dopo il consueto appuntamento alle 20.30, con “4 di Sera News”, in prima serata, dalle ore 21.20, un nuovo speciale targato Videonews “Guerra o Pace” condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi: costanti collegamenti da Washington, ospiti, giornalisti ed esperti per raccontare minuto per minuto l’atteso multi-vertice.

