Si chiama enterovirus. Somiglia a una semplice influenza, ma in realtà attacca soprattutto l’apparato gastrointestinale provocando mal di pancia, vomito e raffreddore. A "Mattino Ciqnue" i rimedi per curarlo.



Il virus può colpire tutte le fasce di età. Quindi in famiglia nessuno è veramente al sicuro. I medici sconsigliano l’assunzione di farmaci, "meglio trattarlo con rimedi naturali", anche perché solitamente sparisce da solo. Il primo passo da seguire è un buon comportamento a tavola: regolarizzare l’orario dei pasti, evitare il pane sostituendolo con legumi e insalata, e moderare il consumo di alcolici, bevendo moltissima acqua.