Influencer e truffe online, Taylor Mega si difende: "Agirò tramite i miei legali" 

Taylor Mega torna a essere ospite nello studio di "Live-Non è la d’Urso" per parlare di alcune truffe che si sono concretizzate attraverso i suoi social. In un servizio, "Striscia la Notizia" aveva scoperto diverse pubblicità promosse dall'influencer che avevano creato dei problemi ai suoi follower.



La modella ha risposto alle accuse, sostenendo di essere stata lei stessa vittima: “La colpa non è mia - ha spiegato -. Mi ero affidata a brand con cui avevo già collaborato. Un’azienda per esempio ha chiuso. Io ci tengo molto ai mie fan, ho deciso di finanziare un class action contro questo brand. Qualsiasi persona che è stata truffata può mandarmi uno screen e io agirò tramite i miei legali”.