Ines Trocchia: “Tante avances da calciatori, ma non sono il mio tipo d’uomo”

Ha da poco compiuto 24 anni, ma Ines Trocchia, modella italiana nata a Nola, ha già una carriera da applausi alle spalle. Non solo le collaborazioni con prestigiose riviste, ma ha chiuso il suo 2018 posando per otto pagine di Playboy Slovacchia.



Ospite a “Pomeriggio Cinque”, la bellissima napoletana ammette che con il suo lavoro conosce molti uomini che gli fanno richieste particolari, tra cui i calciatori: “Ci provano con me ma di nascosto”. Ma nonostante questi interessamenti, Ines sembra avere le idee chiare: “Non mi piacciono, si credono troppo fenomeni, anche in discoteca per provarci ti fanno avvicinare da un amico perché loro magari sono sposati e devono fare tutto in maniera un po’ losca. Non rappresentano affatto il mio tipo d'uomo”.