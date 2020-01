Imma Battaglia contro Licia Nunez: "Non racconti la verità"

"La verità ha mille volti, se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta". Imma Battaglia non ci sta. Dopo che Licia Nunez al " Grande Fratello Vip 4 " ha raccontato della loro storia d'amore e di essere stata tradita con la sua attuale moglie Eva Grimaldi , l'attivista per i diritti Lgbt scende in campo e sui social fa sapere che la verità è un'altra. Ne vedremo delle belle....

Licia ha raccontato infatti di essere stata la compagna della Battaglia per sette anni e che la loro storia d'amore è finita con l'arrivo della Grimaldi. Le sue parole però non sono piaciute alle dirette interessate.



In difesa di Imma è intervenuta l'amica Vladimir Luxuria che su Twitter ha tuonato: "Trovo scorretto e incompleto come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto se ne avrà voglia. A volte la verità è troppo scomoda per qualcuno... e qui mi taccio".



