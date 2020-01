"Grande Fratello Vip" al via: segui la prima puntata in tempo reale

Prende il via la quarta edizione di " Grande Fratello Vip ", la versione per celebrità del reality più famoso della tv. Al comando quest'anno c'è Alfonso Signorini , con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. I vip che entreranno nella Casa sono 19, ai quali si aggiungo 4 " highlander ", ovvero partecipanti delle prime edizioni del Gf.

Si comincia con un video che riassume alcuni dei momenti più iconici delle edizioni precedenti del Grande Fratello che vquest'anno compie 20 anni. Poi si arriva in studio dove Alfonso Signorini entra con una giacca di luce al centro di una coreografia altamente spettacolare sulle note di "You Spin Me Round" dei Dead or Alive. Dopo una breve introduzione presenta glo opinionisti di questa edizione. Il primo a entrare è Pupo, seguito da Wanda Nara.

IL PRIMO VIP - Arriva la macchina con il primo vip, che è Michele Cucuzza, un debuttante assoluto nel mondo dei reality. Tocca a lui aprire per la prima volta la porta rossa e scoprire la nuova casa. Appena entrato trova un microfono ad aspettarlo. Per questa sera infatti dovrà fare l'inviato della casa in diretta. Signorini poi gli affida un compito: si deve nascondere dietro un divano e spaventare la prossima concorrente che entrerà, convinta di essere lei la prima.



ARRIVA RITA - La seconda concorrente in arrivo, che dovrà essere spaventata, è Rita Rusic. In realtà, prima di entrare Signorini le spiega che in casa c'è Cucuzza nascosto pronto a farle uno scherzo. Quando lui urlerà lei dovrà far finta di svenire, in modo da spaventarlo. Cucuzza in realtà non si spaventa granché, si spaventa più Rita quando lui prova a farle la respirazione bocca a bocca...

UN VIP DAL CUORE INFRANTO - Tra i concorrenti c'è Pago, reduce dalla tormentata storia d'amore con Serena finita a "Temptation Island". Serena è fuori dalla casa. Cosa accadrà? Nell'attesa di scoprirlo arriva Antonella Elia. Il suo ingresso non è dei più facili, perché continua a perdere tempo per salutare il pubblico. Poi le viene detto di entrare non dalla porta rossa ma attraverso un oblò che la immette in una sorta di tubazione all'interno della quale deve camminare carponi sul fango e riceve getti di vernice.