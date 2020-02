Ilona Staller a "Fuori dal Coro": "Mi hanno ridotto il vitalizio a 800 euro netti"

Ilona Staller rivuole il vitalizio pieno dopo il taglio imposto dai Cinque Stelle che ha portato la sua erogazione mensile a 1300 euro lordi, 800 netti, dai 3100 che percepiva precedentemente. "Il vitalizio me lo ha ridotto Di Maio, che poi vorrei capire quanto prende lui", dichiara l’ex pornodiva ospite di Mario Giordano a "Fuori dal Coro".

Nel 2018 la riforma del Movimento 5 Stelle ha stabilito il ricalcolo del sistema contributivo degli assegni vitalizi maturati fino al 31 dicembre 2011. In questo modo l’assegno viene erogato non sulla base dell'ultimo stipendio ricevuto, ma sulla base di quanti contributi ha effettivamente versato.

Dal canto suo, l’ex parlamentare del Partito radicale continua a protestare e chiede i rimborsi degli arretrati: "Se non me li danno vado via dall’Italia", dichiara la Staller a Giordano che poi aggiunge col sorriso: "Ma solo in vacanza".