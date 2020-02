M5s in piazza contro i vitalizi, in 4mila alla manifestazione di Roma

Almeno 4mila persone , secondo gli organizzatori, sono arrivate da tutta Italia in piazza Santi Apostoli a Roma per la manifestazione contro i vitalizi organizzata dal Movimento 5 stelle . Tra i dimostranti spuntano diversi cartelli che contestano l'alleanza con il Pd . Tra i vari slogan spicca la scritta "Insieme siamo una forza, no alle alleanze". Tanti inoltre i cartelli "anti-casta".

Almeno 4mila persone, secondo gli organizzatori, sono arrivate da tutta Italia in piazza Santi Apostoli a Roma per la manifestazione contro i vitalizi organizzata dal Movimento 5 stelle. Tra i dimostranti spuntano diversi cartelli che contestano l'alleanza con il Pd. Tra i vari slogan spicca la scritta "Insieme siamo una forza, no alle alleanze". Tanti inoltre i cartelli "anti-casta".

Di Maio: "Chiediamo istituzioni all'altezza" "E' bello vedervi, io sono veramente emozionato di vedervi così tanti qui e vi dico che vi voglio bene, sempre di più". Così Luigi Di Maio sul palco della manifestazione. "

"Questa è una piazza che ama l'Italia, noi siamo i cittadini che vogliono garantire a tutti eguaglianza e libertà. Noi siamo orgogliosi di essere cittadini italiani. Se oggi siamo in piazza è perché chiediamo istituzioni all'altezza dell'amore per il nostro Paese, all'altezza dei valori della bandiera italiana", ha quindi aggiunto Di Maio.

D'Incà: "Questa piazza è M5s, il governo non c'entra"Arrivando a Santi Apostoli, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha spiegato si essere presente "come portavoce del Movimento": "questa piazza è il M5s, il governo non c'entra". "E' una piazza che dimostra che c'è tanta gente che crede nelle nostre battaglie", ha quindi aggiunto.