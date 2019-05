Ilary Blasi con il velo accompagna i malati in pellegrinaggio a Lourdes

Ilary Blasi in versione suora ha accompagnato i malati in pellegrinaggio a Lourdes. La conduttrice è partita il 22 aprile insieme ad altre volontarie e alla sua migliore amica. "Mi piacerebbe un'esperienza a Lourdes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio [...] Ho avuto tanto dalla vita, non lo dimentico. Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno", aveva detto Ilary qualche tempo fa al settimanale "Gente". Le foto, pubblicate dal settimanale "Chi", la ritraggono in una veste totalmente inedita: con indosso gli indumenti delle suore laiche.