Ilary Blasi a "Verissimo": "Ecco la verità su me e Totti"

Dopo la secca smentita dell'ex capitano della Roma, i due sono stati paparazzati insieme e hanno festeggiato i 6 anni della loro Isabel posando in una foto ricordo. Domenica a "Verissimo" la conduttrice de "L'Isola dei Famosi" sarà ospite in esclusiva a "Verissimo" , e parleraà per la prima volta dopo la tempesta mediatica che si è abbattuta sulla presunta fine del suo matrimonio con Francesco.

In attesa di tornare al timone della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi" in onda dal 14 marzo, Ilary Blasi è stata ospite nella finale del "Grande Fratello Vip". E Alfonso Signorini ha inscenato un simpatico siparietto con la conduttrice in merito alla presunta crisi. "La novità di quest'anno all'Isola erano le coppie, ma qui avete i triangoli. Non vi siete fatti mancare nulla" aveva detto la Blasi in studio. "A proposito di accoppiamenti, di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto…" l'ha stuzzicata Signorini per poi ironizzare: "Se vuoi ti posso prestare Alex Belli. Lui è sempre aperto all'amore libero". Senza perdere il sorriso Ilary ha risposto a tono: “Con tutto il rispetto... manco dipinto fuori casa lo vorrei".

