"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Colpi di scena e novità segnano i prossimi episodi de "Il Segreto", in onda da lunedì a venerdì alle 16.35 su Canale 5: ecco le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 marzo.

Una misteriosa epidemia sta uccidendo tutti gli animali di Puente Viejo. Dopo aver scoperto la causa di questa moria, Carmelo, che ha ripreso servizio come sindaco, chiede a Meliton di cercare Garcia Morales affinché si faccia carico delle sue responsabilità.

Francisca e Raimundo finalmente sereni per il ritorno alla villa di Maria, ricevono un'inaspettata notizia da Mauricio. Nel frattempo Garcia Morales è preso da un'altra faccenda: è convinto infatti che qualcuno abbia ucciso Fernando e che non sia rimasto vittima dell'esplosione per sua colpa, così convoca i militari per ritrovare il corpo dell'uomo.

Lola è preoccupata per uno strano atteggiamento di Marcela: quest'ultima la mette in guardia in particolare su Prudencio. La tenuta di Francisca purtroppo è stata irrimediabilmente danneggiata dal veleno versato nei canali di irrigazione: oltre al bestiame e alle coltivazioni, però, anche molti paesani sono vittime del cianuro con il quale qualcuno ha contaminato le acque di Puente Viejo.