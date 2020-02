"Il Segreto" chiude per sempre, giorno triste per i fan della soap

Per i fan de "Il Segreto" è un brutto colpo. La soap chiude infatti i battenti per calo di ascolti. In Italia, trasmessa da anni su Canale 5, è ancora un punto di riferimento della rete. Non è così però in Spagna, dove la telenovela si ferma per sempre dopo 9 stagioni. Lo stop è ufficiale, annunciato da Antenna 3.