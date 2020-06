Il ritorno della "Favolosa", Loredana è una vera star sui social

"Guardate un po' il mostro che ha creato la d'Urso". Barbara d'Urso presenta così a "Live non è la d'Urso" il ritorno di Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso, ormai star sui social. Famosa per le scollature sexy e le sfilate, la "Favolosa" - che ha debuttato in tv per difendere il figlio durante la scomparsa - è molto amata dal mondo del Web: "Godo come un riccio, tutti mi amano e io amo voi", confessa,