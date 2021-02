Il revival di "Sex and the City" parlerà anche di Covid

I fan sono pronti a veder ritornare sul piccolo schermo Carrie, Miranda e Charlotte , le protagoniste di "Sex and the City" nel revival in lavorazione per HBO Max. Anche se per il momento non sappiamo bene le storie che vedranno coinvolte le tre (orfane di Samantha, grande assente), in un'intervista a Vanity Fair Usa Sarah Jessica Parker ha dichiarato che "And Just Like That..." non poteva di certo ignorare la pandemia in corso: "Sarà una parte ovvia della sceneggiatura".

La Carrie Bradshaw della serie cult ha aggiunto che l’aspetto sociale della diffusione del Covid-19 farà parte della trama "perché New York è la città in cui le protagoniste vivono". Impossibile quindi non parlare di Coronavirus dato che la grande Mela è stata uno degli epicentri dell'emergenza sanitaria in atto.

Cynthia Nixon, Kristin Davis e Sarah Jessica Parker sono in attesa di scoprire i loro personaggi nelle nuove avventure da 50enni, anche senza Kim Cattrall. Come rivelato dalla Parker, le attrici non avrebbero ancora ricevuto i copioni ma ha anticipato che "ci saranno nuove esperienze di vita, visioni del mondo politico e visioni del mondo sociale diversificate. E come sono cambiate le relazioni una volta che le amiche non ci sono più? Sono molto fiduciosa che gli sceneggiatori analizzeranno la situazione al meglio".

Il revival sarà composto da 10 episodi di mezz'ora ciascuno e la produzione prenderà il via alla fine della primavera. L'assenza di Samantha ha fatto discutere e arrabbiare i fan. Tra la Cattrall e la Parker d'altro canto non correva buon sangue da tempo: in un'intervista del 2017 al giornalista britannico Piers Morgan, l'attrice aveva confermato di aver chiuso con la parte e implorato il team creativo di trasferire il ruolo a un'attrice di colore. Basato sui libri della sex columnist Candace Bushnell, "Sex and the City" debuttò nel 1998 su Hbo e fu un grande successo lanciando i quattro personaggi delle trentenni newyorchesi che navigavano tra carriere, amicizie e la perenne ricerca dell'amore della vita.

"Sex and the City", 25 chicche della serie 1 - Scritto da Candace Bushnell, Sex and the City è basato sulla sua rubrica settimanale apparsa su The New York Observer. Bushnell creò Carrie Bradshaw come suo alter ego quando pubblicò il libro ufficio-stampa 1 di 25 2 - Sarah Jessica Parker era l'unica delle ragazze ad avere una clausola nel contratto che impediva di farla vedere nuda da-video 2 di 25 3 - L'indirizzo di Carrie 245 East 73rd St non esiste davvero agenzia 3 di 25 4 - La quinta stagione è composta da soli cinque episodi perché Sarah Jessica Parker era incinta del figlio James Wilkie Broderick, nato il 28 ottobre 2002 agenzia 4 di 25 5 - Il personaggio di Mr. Big (Chris Noth) è ispirato all'ex di Candace Bushnell, un editore di riviste prestigiose ufficio-stampa 5 di 25 6 - Il creatore della serie Darren Star fece un vero affare, pagando alla Bushnell solo 60mila dollari per i diritti dei suoi articoli agenzia 6 di 25 7 - Il famigerato tutù indossato da Sarah Jessica Parker fu un'idea dell'attrice. Oggi è appeso nell'ufficio di Michael Patrick King, il regista dei film di "Sex and the City" agenzia 7 di 25 8 - Nel 2012 l'appartamento newyorkese in cui "viveva" Carrie Bradshaw è stato venduto per 9,65 milioni di dollari agenzia 8 di 25 9 - Prima di "Sex and the City", Darren Star è stato autore e produttore di "Beverly Hills - 90210" e "Melrose Place" ufficio-stampa 9 di 25 10 - Nella scena in cui Trey e Charlotte si fidanzano da Tiffany, il negozio non voleva che la troupe entrasse per questioni di sicurezza. Per questa ragione fu creata una finta vetrina di Tiffany, ma il negozio mandò comunque un dipendente per 'approvarla' prima del ciak agenzia 10 di 25 11 - A parte la madre di Miranda e una breve apparizione del fratello di Charlotte, le ragazze raramente menzionano le famiglie. Questo perché non volevano che le rispettive storie familiari fossero un elemento del telefilm agenzia 11 di 25 12 - Patricia Field, la costumista dello show, non ha mai ripetuto un look per nessuna delle ragazze. L'unica eccezione è il cappotto dell'ultima scena, che appare anche nel primo episodio agenzia 12 di 25 13 - Ogni outfit era curato nei minimi dettagli per una buona ragione. Erano molto attenti a non lasciare che un abito sminuisse un momento importante agenzia 13 di 25 14 - "Sex and the City" fu la prima serie via cavo a vincere un Emmy come miglior telefilm comico agenzia 14 di 25 15 - Kim Cattrall ha rifiutato per ben due volte il ruolo di Samantha. E' stato il compagno del creatore della serie Darren Star a convincerla a dare una chance al telefilm ufficio-stampa 15 di 25 16 - Si è spesso speculato sulla rivalità tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall. In realtà le due hanno ammesso pubblicamente di essere ottime amiche ufficio-stampa 16 di 25 17 - Nella sigla c'è un errore: il bus che schizza per strada Carrie è pieno, ma nell'inquadratura successiva magicamente si svuota da-video 17 di 25 18 - E' stato un vero avvocato a scrivere gli accordi pre-matrimoniali firmati da Charlotte ufficio-stampa 18 di 25 19 - Anche dopo la fine delle riprese, Kim Cattrall continuava ad indossare tacchi alti per sentirsi più vicina a Samantha ufficio-stampa 19 di 25 20 - Nella scena in cui il gatto di Miranda gioca con il cordone ombelicale di Brady, in realtà si tratta di una stringa di carne di manzo ufficio-stampa 20 di 25 21 - Natasha, la moglie di Mr Big, indossa sempre colori chiari. Solo alla fine della sua storia si scopre che il look è un modo per esternare la sua personalità ufficio-stampa 21 di 25 22 - Cynthia Nixon non ha i buchi alle orecchie e nella serie indossa orecchini a clip ufficio-stampa 22 di 25 23 - Kristin Davis (Charlotte) ha dichiarato che sua nonna non ha mai voluto capire la serie, quindi non le ha mai detto né il titolo né di cosa parlasse il telefilm ufficio-stampa 23 di 25 24 - Molte delle cose divertenti che si vedono nella serie sono veramente successe agli autori. Come la rottura attraverso un post-it o essere lasciate da un uomo tramite il portinaio ufficio-stampa 24 di 25 25 - L'ultimo episodio andò in onda di domenica, ma le riprese terminarono solo il mercoledì precedente ufficio-stampa 25 di 25 leggi dopo slideshow

TI POTREBBE INTERESSARE: