Il regalo di Mara Venier per i suoceri del giovane Milo

Una storia particolarmente toccante quella che ha visto protagonista Mara Venier durante la seconda puntata di “C’è posta per te”. La conduttrice veneta ha portato il messaggio di Milo, padre della piccola Beatrice, di due anni, ai suoceri. Per il giovane sono diventati una vera e propria famiglia da quando la fidanzata Giada è morta, a soli 22 anni, in un incidente stradale.

“Per loro sono come un figlio. Credo che abbiano bisogno di me e io di loro”, scrive il ragazzo, descritto come un giovane di poche parole, che ha chiesto l’aiuto proprio di Mara Venier, perché lei “fa emozionare” i suoceri.

La conduttrice ha seguito la vicenda con molta emozione, per poi consegnare un regalo ai protagonisti dell'incontro, una crociera per tutti.