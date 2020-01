"C’è Posta per Te" al via con Johnny Depp, la superstar accanto a due ragazzi orfani

Il divo di Hollywood Johnny Depp ha aperto la stagione di "C’è Posta per Te", al via sabato 11 gennaio su Canale 5. L'attore è stato ospite di Maria De Filippi per affiancare Rosa, una mamma di Qualiano, in provincia di Napoli, che nel gennaio 2019 ha perso il marito, vittima di un incidente sul lavoro.

La donna ha un messaggio per i due figli, Rosalba ed Emanuele: vuole chiedere loro scusa per essersi chiusa nel suo dolore, dimenticando il loro, dopo il grave lutto che li ha colpiti, tanto da non aver nemmeno partecipato al funerale del marito.

L’attore americano è sembrato molto colpito dalla storia di Rosa e dei suoi figli e ha voluto regalare delle borse di studio per poter realizzare i loro sogni.