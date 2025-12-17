"Il mio viaggio a New York", edizione VIP: Barbara Foria debutta nella Grande Mela

Torna il docureality condotto da Piero Armenti. Protagonista l’attrice comica, alla sua prima volta a New York, tra emozioni, risate e stupore
© Ufficio stampa
Su Mediaset Infinity prende il via una nuova edizione speciale de "Il mio viaggio a New York TV Show". A guidare ancora una volta il racconto è Piero Armenti, urban explorer e volto amatissimo del format, pronto ad accompagnare una coppia d’eccezione alla scoperta della città che non dorme mai. Per l’edizione VIP, a partire per la Grande Mela è Barbara Foria, attrice comica alla sua prima esperienza newyorkese, affiancata dal suo migliore amico Vincenzo, per un viaggio che si trasforma in un racconto fatto di emozioni, incontri e momenti autentici.
© Ufficio stampa
Arrivato alla sua quarta stagione, "Il mio viaggio a New York TV Show" torna con una nuova edizione ricca di sorprese e nuove avventure. Il docureality sarà disponibile on demand su Mediaset Infinity. Un format che, nel tempo, ha conquistato il pubblico grazie a uno sguardo sincero e coinvolgente sulla metropoli americana, lontano dai percorsi più scontati e vicino alle emozioni di chi la vive per la prima volta.
A rendere speciale questa nuova stagione è la presenza di Barbara Foria, che affronta il viaggio con lo stesso stupore e la stessa curiosità dei viaggiatori delle precedenti edizioni. Tra risate, scoperte e momenti di meraviglia, l’attrice comica si mette in gioco mostrando un lato inedito di sé. “Arrivare per la prima volta a New York è stato come realizzare il sogno di vivere il film che ho sempre desiderato interpretare”, racconta, sottolineando quanto l’esperienza davanti alle telecamere sia stata intensa e autentica.
Entusiasta anche Piero Armenti, che celebra il traguardo della quarta stagione con un’edizione pensata per sorprendere. “Siamo arrivati alla quarta stagione della serie e, per celebrare, abbiamo pensato di vivere New York assieme a una comica napoletana straordinaria, che non era mai stata nella Grande Mela e ha reso i nostri giorni non solo magici ma incredibilmente divertenti”, spiega il conduttore. Un viaggio che promette di far sorridere, ma anche di emozionare.
© Ufficio stampa
Attraverso gli occhi di Barbara Foria, New York diventa non solo una destinazione, ma uno stato mentale. Un’energia che attraversa strade iconiche e angoli meno conosciuti, trasformando ogni esperienza in un racconto personale. “Piero mi ha fatto sentire subito una vera newyorkese”, confessa l’attrice, definendolo “un faro illuminante tra le mille luci della città”, capace di farla sentire a casa anche dall’altra parte del mondo.
Realizzato da Flair Media Production e scritto e diretto da Flavia Triggiani e Marina Loi, il docureality è prodotto con la collaborazione di numerosi partner e sponsor.