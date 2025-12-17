"Il mio viaggio a New York", edizione VIP: Barbara Foria debutta nella Grande Mela

A rendere speciale questa nuova stagione è la presenza di Barbara Foria, che affronta il viaggio con lo stesso stupore e la stessa curiosità dei viaggiatori delle precedenti edizioni. Tra risate, scoperte e momenti di meraviglia, l’attrice comica si mette in gioco mostrando un lato inedito di sé. “Arrivare per la prima volta a New York è stato come realizzare il sogno di vivere il film che ho sempre desiderato interpretare”, racconta, sottolineando quanto l’esperienza davanti alle telecamere sia stata intensa e autentica.