Il Giorno della Memoria: sulle reti Mediaset grandi film e documentari esclusivi

In occasione del Giorno della Memoria , le reti Mediaset dedicano varie iniziative all’evento che ricorda la tragedia della Shoah. Si parte con Cine34 , che il 25 gennaio trasmette " La vita è bella " e si chiude con "This Must Be The Place", il 27, su Cinema 2, in terza serata. Centrale la proposta di Focus , con due prime serate, il 26 e 27 gennaio, dedicate a documentari in prima visione assoluta. Canale 5 manda in onda " Il Pianista ", nella seconda serata del 27.

La programmazione completa delle reti Mediaset:

FOCUS

Il 26 gennaio, in prima serata, la rete tematica dedicata alla divulgazione propone la versione cinematografica inedita di "Lili Marlene - La guerra degli italiani": la produzione originale VideoNews, in 110 minuti racconta l’ingresso dell’Italia nel Secondo conflitto mondiale. Storie poco conosciute, eventi drammatici, composti in un racconto che parte dal basso, attraverso vicende di cittadini comuni e le testimonianze di figure come Giorgio Napolitano, Eugenio Scalfari, Gianni Letta, Dacia Maraini, Renzo Arbore, Pippo Baudo, le gemelle Kessler, Pupi Avati. Firmato Pietro Suber, il lavoro è candidato ai David di Donatello 2021, nella sezione Documentari.

Il 27 gennaio, dalle ore 21.15, spazio a due documenti-verità in prima visione assoluta: "L’orrore di Natzweiler-Struthof - Storia di un campo nazista" e "Le donne di Ravensbruck". Il primo, "Memories of a Nazi Camp", di Anne-Sophie Chaumier Le Conte - realizzato e distribuito da ZED, società indipendente sulla scena internazionale da più di 20 anni - dà conto degli esperimenti medici condotti dai nazisti sui prigionieri. Il secondo, "Women of Ravensbruck", prodotto da Mindy e Tim Thelen, racconta i campi di concentramento riservati a donne e bambini, con filmati, fotografie, disegni e manufatti sopravvissuti alla Seconda guerra mondiale. Chiude, infine, "A German Life: La segretaria di Goebbels", intervista-shock a Brunhilde Pomsel, storica collaboratrice di Joseph Goebbels, che serenamente fece in modo di ignorare ciò che accadeva sotto ai suoi occhi.

CANALE 5

Il 27 gennaio, in seconda serata, manda in onda "Il pianista", opera di Roman Polański premiata con la Palma d'oro a Cannes e tre Oscar a Hollywood: regia, attore protagonista, sceneggiatura non originale. Infine, il 31 gennaio, alle 8:45, chiude l’omaggio, il documentario inedito "I ragazzi di Windermere: a parole loro": coproduzione BBC-ZDF che racconta il pionieristico progetto di riabilitazione dedicato ai bambini sopravvissuti all'Olocausto, in una clinica sulle rive del Lago Windermere, in Cumbria, dopo il 1945.

CINE34

Il 25, in prima serata, racconta la Shoah attraverso gli occhi di Roberto Benigni e del suo pluripremiato film "La vita è bella": tra i tanti ricevuti, tre Oscar (film in lingua straniera, attore protagonista, colonna sonora), nove David di Donatello, cinque Nastro d’Argento, Grand Prix Speciale della Giuria, BAFTA e Screen Actors Guild Award.

CINEMA 2

Infine, dal 23 al 27 gennaio, in terza serata, la rete pay manda in onda "La signora dello zoo di Varsavia", "Colette - Un amore più forte di tutto", "Senza Destino - Fateless", "Il viaggio di Fanny" e "This Must Be the Place".