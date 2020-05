Il dottor Goodwin torna in corsia, al via la seconda stagione di "New Amsterdam" su Canale 5

Al via, da giovedì 4 giugno, in prima serata, su Canale 5 , la seconda stagione inedita di " New Amsterdam ", il medical drama targato NBC con protagonista il tormentato medico-paziente Max Goodwin , interpretato dal fascinoso Ryan Eggold . Le storie - ispirate a vicende reali - sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America, e al volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer , coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore.

Il titolo si caratterizza per essere una serie di denuncia: i suoi medici, che curano i pazienti con la massima professionalità, al contempo spingono per migliorare quello che il sistema sanitario americano mette a disposizione. Clinici, paramedici e personale amministrativo hanno una sola missione: dare il miglior aiuto possibile a chi ne ha bisogno, senza pagare.

La critica ha elogiato “New Amsterdam” e definito lo stile del protagonista «audace e anticonformista». Apprezzati anche i casi rappresentati, che sanno sottolineare la rabbia di pazienti e familiari nei confronti dei poteri forti.

«Come posso aiutare?». I medici del Bellevue si presentano così a chi arriva nel loro ospedale. Chi, mai come adesso, non vorrebbe trovarne uno simile in caso di bisogno?



DOVE ERAMAMO RIMASTI - Max, dopo l’ennesima detenuta del Rikers ricoverata d’urgenza per un’infezione, mette assieme un’équipe ed entra nel carcere per fare controlli su tutta la sua popolazione femminile. Nonostante le ostilità del direttore Hughes, i medici del New Amsterdam portano a casa dei risultati. Anche se nel frattempo, in sala mensa scoppia una rissa che ne lascia a terra quattro, poi portate d’urgenza in pronto soccorso. Alla fine della lunga giornata, Max scoprirà che il suo tumore sta regredendo, mentre Sharpe riceverà una dura punizione dalla Brantley, per aver aiutato una paziente eroinomane. Intanto, le ferite tramano qualcosa…

BELLEVUE HOSPITAL, L'OSPEDALE CHE HA ISPIRATO LA SERIE - L'ospedale è stato fondato nel 1766 da un gruppo di dottori determinati a fornire cure mediche accessibili a tutti; ha ospitato il primo Reparto di Maternità al mondo; è stato il primo ospedale pubblico in America, dove ogni paziente è benvenuto indipendentemente dalla condizione economica; è l’unico ospedale pubblico che ha avuto in cura presidenti degli Stati Uniti d’America e ambasciatori delle Nazioni Unite; gestisce un Reparto Penitenziario, l'unico della città attrezzato a curare i detenuti del famigerato carcere sull’Isola di Rikers; al suo interno è presente un Tribunale Distrettuale, per gestire rapidamente le questioni legali relative ai bisogni primari dei pazienti; medici e pazienti possono usufruire della stessa biblioteca; i bambini ricoverati hanno la possibilità di continuare gli studi, durante i trattamenti, nella scuola pubblica presente all’interno della struttura sanitaria.

IL CAST - Ryan Eggold è il dottor Max Goodwin, il direttore sanitario dell’ospedale. Dall'approccio anticonformista, lotta per impedire alla burocrazia di interferire con la cura del paziente. Grazie a terapie innovative, intende riportare l'ospedale al vecchio splendore. Freema Agyeman interpreta la dottoressa Helen Sharpe, un’oncologa più interessata alla carriera e ai convegni, che stare in ospedale a diretto contatto con i pazienti. Aspri, gli scontri con la nuova linea dettata dal dottor Goodwin. Tyler Labine interpreta il dottor Iggy Frome, psichiatra infantile che ama pensare fuori dagli schemi, motivo per il quale per il quale è costantemente messo sotto pressione dal sistema. Anupam Kher interpreta il dottor Vijay Kapoor, medico scrupoloso ed empatico. Vuole garantire le migliori cure per i suoi pazienti, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. Jocko Sims interpreta il Dottor Floyd Reynolds, a capo del reparto di Cardiochirurgia. Con l’arrivo del dottor Goodwin, la sua carriera sembra in pericolo. La causa: i diversi punti di vista sulla professione medica. Ma troveranno un punto di equilibro. Janet Montgomery interpreta la Dottoressa Lauren Bloom, il capo del Pronto Soccorso dell’ospedale. Si scontra con realtà difficili, che grazie alla sua inesauribile energia affronta con la massima determinazione.

