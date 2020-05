Torna il leggendario "Perry Mason" con il volto di Matthew Rhys nella serie prequel

A oltre mezzo secolo dal debutto sul piccolo schermo, Perry Mason torna in tv con il volto dell'attore gallese Matthew Rhys sulle orme di Raymond Burr nei panni del leggendario "avvocato del diavolo" che difende clienti accusati di omicidio, scagionandoli dopo aver provato la colpevolezza di qualcun altro. Il 21 giugno su Hbo andrà in onda il primo di otto episodi in cui il premio Emmy (per la spia dell'Urss in "The Americans") interpreta la parte del leggendario legale al centro dei gialli di Earl Stanley Gardner. Il nuovo Perry Mason è un prequel ambientato nel 1931, due anni prima del debutto del primo romanzo.