Il distanziamento sociale per i Flaming Lips: la band suona dentro bolle giganti 

I Flaming Lips sono stati ospiti musicali dell'ultima puntata del programma tv The Late Show di Stephen Colbert. Invece di esibirsi da casa propria come altri artisti hanno fatto durante il lockdown, la band ha offerto una performance davvero unica. Di fatto hanno esteso il classico momento dei loro live in cui il frontman Wayne Coyne canta dentro una bolla gigante rotolando sul pubblico. Così per garantire il distanziamento sociale sia tra la band che tra il pubblico, si sono presentati ognuno in un bolla di plastica, come anche gli spettatori sotto al palco.

Per lo show televisivo, la band di Oklahoma si è esibita quindi sullo stesso palco con ogni membro chiuso nelle proprie bolla (i due batteristi, distanziati in un'unica più voluminosa) con tanto di mascherine e guanti al sicuro da eventuale contagio, e ha eseguito per l'occasione "Race for the Prize", brano incluso nell'album del 1999 "The Soft Bullettin".

A fine maggio i Flaming Lips hanno pubblicato il nuovo singolo “Flowers of Neptune 6”, probabile apripista di un nuovo album di futura pubblicazione che non è stato ancora annunciato, che seguirà "King's Mouth", uscito un anno fa. Tra l'altro il video che accompagna il singolo vede un solitario Wayne Coyne in quarantena apocalittica camminare all'interno della sua amata bolla di plastica attraverso aridi campi mentre intorno divampa un minaccioso incendio.

