Flaming Lips, ritorno in Italia: unica data a Milano

Con 35 anni di carriera e 14 dischi pubblicati, i Flaming Lips rimangono una delle band più imprevedibili e tra le migliori in grado di offrire show pazzeschi che stravolgono i sensi.



Nel 2017 sono tornati con un album che è un ritorno allo stile dei loro album precedenti più apprezzati dalla critica, come "The Soft Bullettin" (1999) e "Yoshimi Battles The Pink Robots​" (2002). Al disco hanno collaborato il comico e cantante Reggie Watts e Miley Cyrus, ormai di casa dopo il lavoro congiunto sull’album "Miley Cyrus & Her Dead Petz".



Per festeggiare i 35 anni, prima dell'estate sono stati pubblicati "Scratching the Door: The First Recordings of the Flaming Lips" e "Seeing the Unseeable: The Complete Studio Recordings of The Flaming Lips: 1986-1990", due importanti raccolte che ripercorrono i primi anni di attività della band.