Il disastroso collegamento del figlio di Christopher Reeve: sotto il tavolo spuntano i boxer

Il papà Christopher Reeve era famoso per cambiarsi in pochi secondi nelle cabine telefoniche per trasformarsi in Superman, ma il figlio Will non sembra aver ereditato questo talento. Il terzogenito dell'attore è un cronista sportivo e, durante un collegamento da casa per il talk show "Good Morning America" si è presentato in giacca, camicia e... boxer. Convinto che il tavolo lo coprisse, il mezzobusto ha regalato una gaffe da manuale.