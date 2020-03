Emma e Alessandra Amoroso regalano una gaffe trash durante la diretta Instagram

Emma ha chiamato in diretta la Amoroso, per vedere cosa stesse facendo. L'amica ha risposto in pigiama e spettinata direttamente dal bagno di casa. "Stavo andando adesso a mangiare. Mi hai fatto venire un'ansia.... Ho detto, non è che poi non ce la faccio e finisco sulla tazza del cesso. Avevo paura di non farcela", ha detto Alessandra con una risata.

"Ale, ma tu hai capito che non siamo solo io e te? Siamo in diretta su Instagram, con più di 11mila persone. Non ti ho chiamato su WhatsApp, non siamo solo io e te", le ha spiegato un po' imbarazzata l'amica. "Non so come funziona, non le ho mai fatte. Va beh ci sentiamo dopo, chiudo adesso. Ciao a tutti!", ha tagliato corto la Amoroso, accortasi (un po' in ritardo) della gaffe.

