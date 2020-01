Alessandra Amoroso cambia look e torna single: "Io e Ste non stiamo insieme da un mese..."

Doppio colpo di testa per Alessandra Amoroso che cambia look e colore dei capelli e annuncia la fine della sua relazione con Stefano Settepani. La cantante pugliese, 33 anni, ha condiviso su Instagram il suo ultimo taglio a caschetto grigio argentato e nelle storie ha scritto: "Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social...".

Alessandra Amoroso cambia look e... torna single Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

La voce circolava da giorni ma la conferma è arrivata solo nelle ultime ore da parte della stessa Amoroso nelle sue storie: "Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla", ha scritto la cantante mostrando l'inevitabile amarezza, che accompagna la fine delle storie d'amore, ma anche tanta voglia di sperare e di ricominciare.

La stessa voglia che traspare dal post che accompagna gli scatti del suo nuovo look: "Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!

Un look che sembra essare piaciuto ai fan della salentina che hanno commentato con cuoricini e apprezzamenti positivi e tra i commenti anche quello di Tiziano Ferro che scrive: "Grey Pride! Come Meryl!!!".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE