Alessandra Amoroso in vacanza a Formentera, il bikini è perfetto!

Alessandra Amoroso supera a pieni voti la prova costume. Come mostra il settimanale "Vero", la cantante è in splendida forma. In vacanza a Formentera sfodera un bikini mozzafiato, le curve sono perfette. Così come l'amore. Nonostante le voci di crisi, Ale ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae felice insieme al produttore Stefano Settepani: "E ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre... ma non basta mai!" scrive citando una canzone di Elisa.