"Il coraggio della Pace", lo speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici

Il Piano Trump. A due anni dal massacro del 7 ottobre e dopo una guerra lunga e sanguinosa, per la prima volta una speranza mai così concreta di pace per Gaza e di rilascio degli ostaggi israeliani, ma anche tutte le criticità dell’accordo: dal ritiro completo dell’esercito israeliano dalla Striscia al disarmo dei terroristi di Hamas, fino al futuro governo della striscia. L’accordo di Sharm el-Sheikh a Speciale Tg5 "Il coraggio della Pace" in onda sabato 11 ottobre, in seconda serata, su Canale 5.
L’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Alfredo Vaccarella, sarà condotto - in diretta - da Cesara Buonamici. Fra gli ospiti, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciatore Ettore Sequi, il generale Leonardo Tricarico e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Nel corso della puntata, servizi e collegamenti con gli inviati Maria Luisa Rossi Hawkins da Washington e Paola Nürnberg da Tel Aviv.