"Il conte di Montecristo", su Canale 5 due serate con l'avventura senza tempo

Il film è ricco di momento di tensione e pathos, dove Pierre Ninney è stato messo duramente alla prova anche dal punto di vista fisico. "In due mesi e mezzo ho passato 150 ore seduto su una sedia per il trucco, senza contare i ritocchi sul set. Ogni sessione di trasformazione fisica è durata dalle quattro alle sei ore... - racconta l'attore -. Per il resto, non avevo mai cavalcato, quindi ho seguito un allenamento speciale per imparare a farlo. Ho preso anche di lezioni di scherma, in particolare con Bastien Bouillon, che interpreta Fernand de Morcerf, per evitare di colpirci l'un l'altro! Ho lavorato a stretto contatto con gli stuntman, per tirare di scherma prima più correttamente e poi con sempre più rabbia e brutalità. Infine, per dare maggiore credibilità alla scena della fuga, ho preso lezioni di apnea con Stéphane Mifsud, campione del mondo di apnea statica, per poter interpretare la scena del sacco che affonda. Probabilmente è stata la sfida più spaventosa ed emozionante del film. Essere legati, in un sacco, a 15 metri di profondità...".