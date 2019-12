Il cantante Aiello si racconta: “Tradimenti? Meglio non rivelarli mai”

Mai sesso per noia, niente alcol né droghe, anche se “un piccolo funghetto, una volta, quello sì”. Antonio Aiello, il cantante del brano la “La mia ultima storia”, si racconta in un’intervista a “Le Iene”. E fa di tutto per apparire come un 30enne assolutamente normale.

“Ho un’auto e una casa di 60 metri quadrati che ho comprato e finirò di pagare quando sarò vecchio”, dice con una risata l’artista cosentino, che rivela di aver preso anche qualche “due di picche” da ragazze che gli piacevano: la prima è stata una vecchia compagna di scuola, poi persa di vista e mai cercata sui social.

Quando ama, poi è focoso e geloso. Ed è anche fedele? “Non tradisco ma i tradimenti è meglio tenerseli per sé”.