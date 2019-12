Il 2020 di Italia 1 inizia con un salto negli anni 80

Un primo gennaio quindi in compagnia di tre classici che sono diventati cult assoluti. Si parte alle 19:30 con "Flashdance", film del 1983 di Adrian Lyne, passato alla storia soprattutto per la colonna sonora di Giorgio Moroder, che contiene classici come "What A Feeling" e "Maniac". Alle 21:25 si fa un salto negli anni 60 della provincia americana, teatro della vicenda dì "Dirty Dancing" (1987), con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Alle 23:30 si chiude la serata con "Footloose, vero inno al potere liberatorio della musica girato da Herbert Ross nel 1983. Protagonisti Kevin Bacon, Lori Singer e una giovane Sarah Jessica Parker, ancora lontana dalle situazioni piccanti di "Sex and the City".

Il viaggio prosegue poi nelle sere successive. Il 2 gennaio sarà la volta di un Michael J. Fox ragazzo in carriera ne "Il segreto del mio successo", seguito da due sex symbol dell'epoca: Tom Cruise in "Top Gun" e Richard Gere in "Ufficiale e gentiluomo".





Il 3 gennaio la serata è dedicata al mito di Indiana Jones, creato da Steven Spielberg e incarnato da Harrison Ford. Vedremo così uno dopo l'altro "I predatori dell'arca perduta", "Indiana Jones e il tempio maledetto" e "Indiana Jones e l'ultima crociata", quest'ultimo impreziosito dalla presenza di uno straordinario Sean Connery.





Si finisce sabato 4 gennaio con un'altra mini maratona a tema. Andranno infatti in onda tutti e tre i film della saga di "Ritorno al futuro", firmata da Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.