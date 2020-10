"I suoi denti sono di tre poveri immigrati", lo scherzo a Daniele Massaro

"I denti che le sono stati impiantati 3 anni fa appartengono a tre immigrati". È lo scherzo architettato dalle "Iene" ai danni di Daniele Massaro, l'ex calciatore vittima del programma di Italia Uno. "In questo modo - continua Mitch la iena - si configurano diversi reati, tra cui la messa in stato di schiavitù e il traffico illecito di denti. La ua posizione non è neutra".

Le Iene fanno credere a Massaro, totalmente incredulo, che i denti del suo impianto siano stati prelevati con l'inganno a tre uomini diversi che adesso chiedono anche un risarcimento.