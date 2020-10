Scopre di aver fatto pubblicità a un ristorante di carne, l'ira del vegano Red Ronnie per lo scherzo de "Le Iene"

Un hamburger che sembra di carne nel piatto di Red Ronnie e una foto che inizia a fare il giro del web. Così il critico musicale, notoriamente vegano, si ritrova nella bufera senza sapere nemmeno il perché.

L'inviato de "Le Iene" Nic Bello ha architettato un perfido scherzo a Gabriele Ansaloni, finito in un ristorante di carne. Red Ronnie, infatti, ha creduto di aver fatto involontariamente pubblicità al locale, contraddicendo la sua filosofia alimentare.

Nel video, una piccola anticipazione in cui il critico va su tutte le furie: la versione integrale dello scherzo andrà in onda nella puntata de "Le Iene" di questa sera, in prima serata su Italia 1.