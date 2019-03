I Simpson fanno sparire l'episodio con Michael Jackson

Continuano a farsi sentire gli effetti di " Leaving Neverland ", il discusso documentario di Dan Reed in cui due presunte vittime accusano Michael Jackson di averli molestati da bambini. Dopo la Bbc, che avrebbe messo al bando le sue canzoni, ora a prendere le distanze dal Re del Pop sono i Simpson. La produzione ha infatti deciso di far sparire dalla circolazione l'episodio "Stark Raving Dad", a cui partecipò nel 1991 proprio Jacko.

Il produttore dei "Simpson" James L. Brooks ha dichiarato a "The Wall Street Journal" che lui e altri due creatori della serie hanno deciso di rimuovere l'episodio con Michael Jackson, dopo aver visto "Leaving Neverland". "I ragazzi con cui lavoro, e con cui ho passato anni a scrivere battute e scherzi, erano tutti della stessa opinione. Era chiaramente l'unica cosa da fare" ha spiegato Brooks.



Nell'episodio in questione ("Stark Raving Dad", andato in onda nel 1991 all'inizio della terza stagione) Homer incontra in una clinica psichiatrica Leon Kompowsky, un uomo convinto di essere il re del pop. Fu proprio Michael Jackson a doppiare il personaggio, sotto lo pseudonimo di John Jay Smith.