4 marzo 2019 10:15 Effetto "Leaving Neverland", Bbc mette al bando le canzoni di Michael Jackson La rivelazione del "The Sunday Times" sulla scelta della programmazione del network inglese

Le canzoni di Michael Jackson sono state messe al bando da Bbc Radio 2. La notizia è stata riportata dal The Sunday Times, il quale mette in correlazione questa decisione con lo scabroso documentario sul "Re del Pop" in onda negli Stati Uniti e che nei prossimi giorni sarà trasmesso anche nel Regno Unito da Channel 4. Nel docufilm parlano due presunte vittime che accusano di aver subito abusi sessuali dalla star, quando erano piccoli.

Un portavoce del network radiotelevisivo britannico ha però smentito la rivelazione del giornale: "Noi non banniamo canzoni o artisti e Michael Jackson, come ogni altro artista, può essere passato alla BBC Radio. Consideriamo ogni pezzo nel suo merito, e le decisioni su ciò che mandiamo in onda sui diversi canali sono sempre realizzate tenendo conto del pubblico e del contesto".



L'ultima canzone di Jackson trasmessa da Radio 2 è stata “Rock With You”, in onda il 23 febbraio.