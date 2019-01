"Leaving Neverland", la famiglia di Michael Jackson sul piede di guerra e fan sotto shock

Al Sundance Festival la presentazione di " Leaving Neverland ", il documentario su Michael Jackson che racconta i presunti abusi su due ragazzini, non è passato inosservato. A garantire la sicurezza fuori dalla sala c'era infatti una pattuglia di agenti con cani anti-bomba, mentre un team di psicologi era a disposizione degli spettatori più sensibili. La reazione della famiglia Jackson non si è fatta attendere: "Non è un documentario, è un massacro da tabloid" .

"Leaving Neverland è quel genere di massacro da tabloid che Michael Jackson ha sopportato in vita e che ora gli tocca anche dopo la morte. Il film prende accuse non confermate legate a cose che presumibilmente sono accadute 20 anni fa e le tratta come fatti" ha scritto la famiglia in una dichiarazione inviata a "Rolling Stone".



"Siamo estremamente solidali con qualsiasi vittima di abuso sui minori. Questo film, tuttavia, rende a queste vittime un disservizio", ha dichiarato la famiglia. "Ora che Michael non è più qui per difendersi, Robson, Safechuck e i loro avvocati continuano a sforzarsi per avere notorietà e denaro, diffamandolo con le stesse accuse per le quali una giuria lo aveva giudicato innocente quando era vivo".