Michael Jackson, in un documentario nuove accuse di abusi sessuali su bambini

Non c'è pace per Michael Jackson. Nell'anno del decennale della morte della popstar un documentario torna ad accusarlo di abusi sessuali nei confronti di bambini. "Leaving Neverland", questo il titolo del documentario, verrà presentato in anteprima al Sundance Festival 2019. A produrlo e dirigerlo è stato Dan Reed, già autore dei documentari "The Pedophile Hunters" e "Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attacks".