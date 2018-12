Il videoclip "Thriller" di Michael Jackson compie 35 anni

Unico video musicale inserito nell'élite del National Film Registry della Library of Congress, dopo aver abbattuto le barriere di MTV con "Billie Jean" e "Beat It", Michael Jackson rivoluzionò ulteriormente la produzione dei video musicali con questo cortometraggio epico di 14 minuti girato su pellicola 35mm, legittimandolo come una forma d'arte completamente nuova e assicurandosi un posto nella storia come pioniere del genere.



Il cortometraggio, scritto da John Landis e Michael Jackson, diretto da Landis stesso, ha vinto tre MTV Awards, due AMA e un Grammy.



Intanto il brano "Thriller" è rientrato nella Hot 100 il 10 novembre 2018 al 31° posto, che è il più alto raggiunto dal 7 aprile 1984.