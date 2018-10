"Thriller" premiato come miglior videoclip degli ultimi 50 anni

Il video di "Thriller" si presenta come un cortometraggio (termine che Michael Jackson preferiva rispetto a video) a tinte horror, il primo nella storia con una forte connotazione cinematografica. Fino a quel momento, infatti, i video che accompagnavano i singoli erano dei collage di immagini senza una trama definita e una propria identità.



Michael Jackson vide al cinema "Un lupo mannaro americano a Londra" di John Landis e se ne innamorò, decidendo di replicare le atmosfere horror del film per accompagnare il suo brano. Dopo molte insistenze da parte sua, la casa discografica Epic Records accettò di sborsare mezzo milione di dollari per realizzare il video. Il cortometraggio è diretto dallo stesso Landis e all'epoca si impose come la clip musicale più costosa della storia.



Il video di "Thriller" si rivelò un successo senza precedenti: il singolo spinse l'album (uscito l'anno precedente) di nuovo in testa alle classifiche di tutto il mondo, triplicando le vendite. Anche la neonata rete MTV ne giovò: registrò per la prima volta ascolti da record e fu costretta a trasmettere il videoclip più volte al giorno, a causa delle numerosissime richieste dei telespettatori.