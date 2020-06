I segreti di "Curon", la serie dark ambientata in Alto Adige

Dalle acque del lago di Resia emerge muto un campanile, testimonianza solitaria del vecchio paesino di Curon, in Alto Adige. Qui è ambientata la nuova serie italiana "Curon" , originale Netflix , in sette episodi, diretti da Fabio Mollo e Lyda Patitucci, sbarcati sulla piattaforma streaming. Un supernatural drama in cui mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto che vuole trasportare gli spettatori in un viaggio alla scoperta di se stessi e della propria identità. Un percorso in cui non tutto è come sembra; anche sotto la superficie di quello che conosciamo si nascondono inquietanti misteri...

LA TRAMA - Anna (Valeria Bilello) è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria (Federico Russo e Margherita Morchio). Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l'apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da sé stessi.

IL LUOGO E L'ATMOSFERA - Nel 1950 il paese altoatesino di Curon in Val Venosta venne sfollato e poi completamente sommerso dalle acqua a causa della costruzione di una grande diga (il più grande bacino idrico dell’Alto-Adige che unificò il lago di Resia e il lago di Mezzo sommergendo 523 ettari di terreno coltivato e 163 case). A nulla valsero le proteste degli abitanti. Uno degli autori della serie, Giovanni Galassi, ha spiegato: "Siamo partiti dall'atmosfera del luogo. E stato fondamentale perché ci ha permesso di arrivare a Curon. Il tema dell'identità, della doppiezza, il paese originario che si specchia in quello sommerso: nel racconto che volevamo sviluppare partendo da queste suggestioni c'era già tutto dentro".

IL GENERE E I RIFERIMENTI - Come possiamo definire lo show? C'è chi ha tirato in ballo riferimenti tra "Dark" e "Stranger Things". Ci viene in aiuto Ezio Abbate, che ha scritto la serie (per Netflix aveva già lavorato alla sceneggiatura di "Suburra"): "Thriller, coming of age, dramedy: anche la difficile catalogazione ci è sembrata una grande scommessa, nessuno aveva mai scritto un horror".

LA PROTAGONISTA VALERIA BILELLO - Valeria Bilello è Anna, una madre giovane che ha cercato tutta la vita di fuggire da Curon e da ciò che il passato nasconde a fatica. Per l'attrice è un ritorno a Netflix dopo la produzione internazionale "Sense8" del 2017. Valeria ha mosso i primi passi come modella, per diventare a 17 anni vj di Mtv e successivamente ha esordito al cinema in "Il papà di Giovanna", diretto da Pupi Avati nel 2008. Nel 2013 è arrivato il primo ruolo oltreoceano, al fianco di James Corden in "One Chance".

ANNA FERZETTI - Un'altra interprete della serie è Anna Ferzetti che veste i panni di Klara, la maestra. Dopo l'esordito al cinema nel 2013 con “Il Natale della mamma imperfetta”, ha preso parte negli anni a molte produzioni televisive, da “Gino Bartali – L’intramontabile” a “Rocco Schiavone”. Da molti anni è la compagna di Pierfrancesco Favino, da cui ha avuto due figlie.

LA MUSICA - La colonna sonora si snoda tra suoni drone, atmosfere rarefatte, firme internazionali e un approccio alla selezione musicale che supera l'idea di puro accompagnamento per le immagini. A fianco di nomi come Childish Gambino, Fischerspooner, Max Richter, Trentmoller, Swans sono coinvolti artisti italiani simbolo dell'innovazione musicale in diversi generi, come Teho Teardo, MYSS KETA e Luca Longobardi.





TI POTREBBE INTERESSARE: