Ai Bafta TV "Chernobyl" fa il pieno di nomination e tra gli attori un terzo è di colore

Record di nomination per la mini-serie HBO "Chernobyl", che, per l'edizione 2020 dei Bafta TV Awards , ne porta a casa ben 14. I candidati ai prestigiosi premi televisivi inglesi, nelle varie categorie previste, sono stati svelati poche ore fa. E tra gli attori ne compaiono ben nove di colore, il triplo rispetto ai nominati dello scorso anno.

La corsa ai Bafta TV vede in prima posizione quindi il dramma basato sull'omonimo vero disastro nucleare del 1986, che oltre a quella per la migliori mini-serie, fa incetta di nomination individuali per Jared Harris come attore protagonista e Stellan Skarsgård come miglior attore non protagonista e poi costumi, regia, montaggio, trucco e acconciatura, musica, fotografia, design di produzione, casting, sonoro, effetti speciali, sceneggiatura. Segue in seconda posizione, con solo la metà delle candidature, il dramma Netflix "The Crown". E poi a pari merito 'Fleabag e 'Giri/Haji' con 6 candidature a testa. I vincitori saranno annunciati il 31 luglio nel corso di una cerimonia a porte chiuse, a causa della pandemia da Coronavirus.

L'anno scorso fu la serie "Killing Eve" a dominare le nomination con 14 candidature, mentre quest'anno ne porta a casa solo 4 come "Sex Education" e "Top Boy".

Da sottolineare la forte presenza di attori e attrici di colore tra i nominati. Nei Bafta targati 2019 ve ne furono solo tre e forti si levarono le critiche. Tra i candidati Ncuti Gatwa, Naomi Ackie e Jasmine Jobson.

Ecoo le principali categorie e le nomination

SERIE DRAMMATICA

The Crown

The End Of The F***Ing World

Gentleman Jack

Giri/Haji

SERIE COMEDY

Catastrophe

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats

ATTRICE PROTAGONISTA

Jodie Comer per 'Killing Eve'

Glenda Jackson per 'Elizabeth is Missing'

Suranne Jones per 'Gentleman Jack'

Samantha Morton per 'I Am Kirsty'

ATTORE PROTAGONISTA

Stephen Graham per 'The Virtues'

Jared Harris per 'Chernobyl'

Takehiro Hira per 'Giri/Haji'

Callum Turner per 'The Capture'

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Naomi Ackie per 'The End of the F***ing World'

Helen Behan per 'The Virtues'

Helena Bonham Carter per 'The Crown'

Jasmine Jobson per 'Top Boy'

ATTORE NON PROTAGONISTA

Joe Absolom per 'A Confession'

Josh O'Connor per 'The Crown'

Will Sharpe per 'Giri/Haji'

Stellan Skarsgard per 'Chernobyl'

ATTRICE IN UNA SERIE COMEDY

Sian Clifford per 'Fleabag'

Gbemisola Ikumelo per 'Famalam'

Sarah Kendall per 'Frayed'

Phoebe Waller-Bridge per 'Fleabag'

ATTORE IN UNA SERIE COMEDY

Jamie Demetriou per 'Stath Lets Flats'

Ncuti Gatwa per 'Sex Education'

Youssef Kerkour per 'Home'

Guz Khan per 'Man Like Mobeen'

SINGLE DRAMA

Brexit: The Uncivil War

Elizabeth Is Missing

The Left Behind

Responsible Child

MINISERIE

A Confession

Chernobyl

The Victim

The Virtues

SERIE INTERNAZIONALE

Euphoria

Succession

Unbelievable

When They See Us