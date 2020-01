I reali britannici diventano una comedy animata, "The Prince", e la star sarà il principino George

Da Harry e Meghan a Kate e William, ma soprattutto il principino George . I reali britannici sbarcano i tv in una serie comedy animata, che si intitolerà "The Prince". Al giovanissimo erede al trono in Gran Bretagna si ispira infatti il progetto ideato da Gary Janetti, uno degli sceneggiatori della serie animata "I Griffin" , che sul suo seguitissimo profilo Instagram ironizza sulla vita di corte.

E proprio dal suo account social che Janetti, il quale doppierà il Principino George, ha tratto l'idea della serie satirica, la quale si concentrerà sulla vita del piccolo erede al trono, tra Buckingham Palace e la scuola, la famiglia e i giochi.

Così mentre la cosiddetta Megxit tiene banco ormai da giorni su tutti i media, la famiglia reale sbarca direttamente in tv. Il progetto era stato programmato però ben prima che scoppiasse il caso del divorzio di Meghan e Harry dalla casa reale inglese, ma certo arriva in un momento davvero caldissimo per i sudditi di sua maestà e Janetti si augura che possa farli sorridere un po' e alleggerire le tensioni. Janetti non esclude che anche i recenti dissidi dovuti alla Megxit potranno rientrare in qualche puntata della comedy.

Nel cast anche Orlando Bloom che darà la voce a Harry, Condola Rashad che sarà Meghan Markle, Lucy Punch che doppierà Kate Middleton, Tom Hollander il Principe Filippo e Principe Carlo, Alan Cumming il Maggiordomo Owen, Frances De Tour Elisabetta II e Iwan Rheon il Principe William.

La serie animata andrà in onda già in questa stagione alla fine dell’anno. In Italia presumibilmente sui canali Fox o su Sky.

Sarah Aubrey, responsabile di contenuto per HBO Max, ha dichiarato: "Siamo così entusiasti di portare il mondo che Gary ha creato su Instagram su HBO Max, dove i nostri spettatori possono scoprire ciò che i suoi fan di Instagram sanno già: che George può essere divertente, scioccante e sorprendentemente dolce. Non vediamo l'ora di vedere cosa farà Gary con una tela più grande di quella su cui dipingere di un semplice quadrato".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE