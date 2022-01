I Maneskin alla conquista dell'America: trionfo anche al "Saturday Night Live"

Nuovo colpo grosso dei Maneskin che hanno conquistato anche il " Saturday Night Live ", la storica trasmissione satirica statunitense. La band romana si è esibita con due pezzi: la cover di "Beggin'", diventata negli Usa disco di platono, e "i Wann Be Your Slave", tra l'entusiasmo del pubblico presente.

Ormai la storia d'amore tra i Maneskin e gli Stati Uniti sembra conclamata. Per Damiano e soci questa è stata la terza ospitata in una trasmissione popolarissima, dopo "The Voice" e il "Jimmy Fallon Show", Con la consueta scioltezza e padronanza del palco il quartetto si è preso la scena e l'entusiasmo del pubblico presente.

Il tutto nell'attesa di tornare tra qualche mese per le due date al Coachella, l'importantissimo festival californiano. Nel frattempo vedremo i Maneskin ospiti al Festival di Sanremo da dove, con la vittoria dello scorso marzo, è partita la loro straordinaria cavalcata alla conquista del mondo.

