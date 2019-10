I litigi e i baci in tv di Vittorio Sgarbi

La puntata di "Live - Non è la d'Urso" in onda domenica 6 ottobre in prima serata è stato teatro del bacio tra Vittorio e Sgarbi e Alessandra Mussolini.

Un gesto che ha sorpreso tutti i presenti in studio, dagli opinionisti al pubblico. Per il critico d'arte non si tratta, però, della prima volta in tv: nel 2016 durante il "Maurizio Costanzo Show" aveva dato spettacolo con Tina Cipollari, opinionista di "Uomini e Donne".

Ma parlando di Vittorio Sgarbi, però, non si possono escludere le accese discussioni che lo hanno visto spesso al centro della scena. Tra queste, il recente scontro con Giampiero Mughini a "Stasera Italia", oltre a quelle con Maria Ripa di Meana e la principessa Patrizia d'Asburgo.