Alessandra Mussolini bacia Vittorio Sgarbi in diretta a "Live - Non è la d'Urso"

Sono sempre stati rivali infuocati, con scontri televisivi memorabili fatti di insulti e parolacce, ma nel corso di "Live - Non è la d'Urso" Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini sembrano aver sotterrato momentaneamente l'ascia di guerra di fronte a un "nemico" comune: Daniela Martani, ex gieffina, incalza con le sue domande l'opinionista che decide di "distrarsi" baciando in diretta il critico d'arte, lasciando di stucco Barbara d'Urso e persino lasciandosi sfuggire un seno dalle pieghe del vestito - come la padrona di casa le fa prontamente notare.

Il bacio tuttavia non placa Daniela Martani e Alessandra Mussolini si mette le mani nei capelli: "Oh, ma che è? Ti hanno attaccata una batteria? Barbara staccala". L'ultimo argomento della puntata è girato quasi del tutto attorno al sesso, prima con Cicciolina (che ha anche puntualizzato il proprio scontento per il taglio del vitalizio) e poi con gli altri ospiti tra i quali Eva Robin's: è a questo punto, che la conversazione si fa ancora più surreale e, nel rievocare un momento d'intimità trascorso assieme, Sgarbi cerca di entrare nello specifico senza però riuscire a farsi seguire dalla Mussolini. "Io non ho capito niente" è il suo commento, al quale fa eco la risposta del critico: "Se vuoi possiamo provare dopo". Ma lei obietta: "Ti ho già baciato".