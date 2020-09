I Flintstones compiono 60 anni: il mito dei cavernicoli continua

L'automobile che va a pedate, i quotidiani incisi nella pietra, la casa scavata nella roccia, l'aspirapolvere che è un elefante e il tagliaerba che è un animale preistorico. Era il 30 settembre 1960 quando "The Flintstones" debuttavano sul piccolo schermo della Abc con l'inconfondibile urlo di Fred "Yabba-Dabba-Do" , La serie animata creata dal duo Hanna e Barbera ("Tom & Jerry", "Orso Yoghi", "Scooby-Doo", "I Puffi") raccontava come avrebbero vissuto i nostri antenati in un mondo a cavallo tra l'età della pietra e l'America del boom economico. Tre anni dopo i protagonsiti arrivarono sulla tv italiana come "Gli Antenati" .

LEGGI ANCHE > A 60 anni dalla nascita dei Flintstones arriva una serie spin-off

La serie è rimasta nel cuore di intere generazioni, diventando uno degli show più amati della storia della televisione. Ambientata in una società della pietra rivista e corretta, tra cinema, auto, case. bowling e drive-in ricostruiti in massi, tronchi, rami e sassi, con dinosauri come animali domestici e divi come Cary Granite e Stony Curtis, "The Flintstones" è ambientato nel 10.000 a.C. nella placida Bedrock. Il protagonista è Fred Flintstones, sposato alla pazientissima e brillante Wilma, con cui ha una figlia, Ciottolina. Compagno d'avventure e disavventure è il migliore amico e collega di lavoro alla cava, Barney Rubble, sposato a Betty con cui ha un figlio adottivo, il pestifero Bam Bam.

La trovata del cartone animato era appunto trasporre i classici problemi del lavoro, della famiglia e dei rapporti di buon vicinato dell'america anni 60 in un contesto da età della pietra dove si convive con i dinosauri e i mammut impiegati come animali domestici o addirittura come elettrodomestici. "The Flintstones" è stata la prima serie animata che ha conquistato negli Stati Uniti in prime time, mantenendo lo scettro per decenni prima che una famiglia molto meno politicamente corretta, "I Simpson", gli togliesse il titolo.

Per i 60 anni della serie, a marzo su Boomerang abbiamo visto Ciottolina e Bam Bam protagonisti della nuova serie spin-off del mondo degli Antenati, "Yabba Dabba Dinosaurs". Un primo ritorno, per gli Antenati, in vista anche del nuovo progetto di una nuova serie animata comedy da prime time destinata a un pubblico "di grandi", su cui sta lavorando la Brownstone, società di produzione che appartiene a Elizabeth Banks. Inoltre gira da molti anni l'idea di un ritorno live action dei Flintstones sul grande schermo, dopo i film omonimo del 1994, con John Goodman e Rick Moranis nei panni di Fred e Barney, e il flop del 2000 intitolato "I Flintstones in Viva Rock Vegas".

TI POTREBBE INTERESSARE: