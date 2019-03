I figli regalano un sogno al papà vedovo: dietro la busta c’è Julia Roberts

È vedovo da dieci anni ma non vuole nessun’altra donna, perché “nessuna è bella come era lei”. L’unica, forse, è Julia Roberts: e così i tre figli gli fanno trovare la star premio Oscar dietro alla busta di “C’è posta per te”.



“Siamo qui per dirti grazie per tutto l’amore che sei capace di darci, la nostra vita non è stata facile ma non ci hai mai lasciati soli” spiegano i tre fratelli. È “il re dei papà” e per questo, raccontano, Pino merita il meglio.



Le lacrime in studio si sprecano: piangono tutti, papà, figli e pure la superstar, che fino all’ultimo resta nascosta. Quando spunta, è una festa: “Ti do il mio cuore”, dice lui, visibilmente emozionato. "Non c’era nulla più di lei che mi avreste potuto regalare”, conclude Pino rivolto ai figli.