Hoara Borselli difende Walter Zenga: "Problemi con i figli? Immagine distorta"

"Ho una grande stima di Walter e ne conservo un dolce ricordo. Sono qui a difenderlo perché l'immagine che sta venendo fuori è distorta rispetto all'uomo che ho conosciuto e con il quale sono stata sei anni". A "Live - non è la d'Urso", Hoara Borselli parla del rapporto tra l'ex portiere dell'Inter e i figli.

Andrea Zenga, concorrente del "GF Vip", ha più volte sottolineato le mancanze del padre nei confronti suoi e del fratello Nicolò. Tuttavia, per l'ex compagna dell'allenatore, le cose sono non stanno esattamente come raccontato dai due ragazzi: "Sono testimone di un difficile rapporto di separazione con l'ex moglie - ha spiegato Borselli -, anche a causa del lavoro di Walter che lo portava all'estero. Io parlo degli anni che io ho vissuto con lui: non vedeva l'ora di tornare dagli Stati Uniti per abbracciarli, avrebbe voluto passarci più tempo insieme", continua l'attrice e conduttrice televisiva, "io cercavo di fare un passo indietro e volevo che i figli avessero un rapporto esclusivo con il padre quando riuscivano a stare insieme".