Hilary Duff positiva al Covid: "La variante Delta è una str***"

"Questa Delta è una stronz***tta. Sintomi: brutto mal di testa, nessun odore o sapore. Pressione sinusale e annebbiamento del cervello. Felice di essere vaccinata", ha scritto su Instagram. La Duff solo qualche giorno fa aveva pubblicato la foto dal set di "How I Met Your Father", spin-off della celebre sit-com "How I Met Your Mother". Il Covid, però, ha rovinato tutto e le riprese sono state immediatamente interrotte, con il resto del cast e troupe in quarantena.

Da video

Anche la collega Melissa Joan Hart ha confessato qualche tempo fa di essere nella stessa situazione. L'interprete di "Sabrina vita da strega" ha però attaccato il fatto che nel suo Stato non si obbligatorio indossare la mascherina a scuola: "Sono sicura sia arrivato da lì".

