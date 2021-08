Instagram

Melissa Joan Hart, l'attrice diventata celebre come protagonista della serie tv "Sabrina, vita da strega", ha il Covid. La notizia ha più peso dal momento che la notizia è stata data dalla stessa Melissa via Instagram spiegando di essere vaccinata. "Non voglio essere politica o raccogliere pietà, solo raccontare il mio viaggio" ha scritto. Nel video la Hart se l'è presa con il lassismo dello Stato in cui viva, che non obbliga a usare la mascherina a scuola: "Sono sicura sia arrivato da lì".