Helen Flanagan in lingerie: "Stop alle foto ritoccate, eccomi al naturale,e  con tanto di cellulite..." 

In lingerie e con l'asciugamano in testa, bella, sexy e... al naturale con tanto di cellulite sull egambe. Così Helen Flanagan , 29 anni, attrice televisiva britannica posa per una serie di scatti sui social per promuovere la fiducia nel proprio corpo: "Ho deciso di smettere di modificare le mie foto per essere un esempio migliore per le mie figlie", ha scritto la star di "Coronation Street".

"Ho avuto la fortuna di portare nella pancia due bambine sane e poi di allattarle entrambe per quasi due anni. La mia pelle sulla pancia è cambiata, le mie tette anche (nons accettano commenti dagl uomini questo è un post sulla fiducia del corpo rivolto ad altre donne) e il cambiamento delle mie tette sicuramente mi ha fatto sentire meno sicura di me. Ho la cellulite, non ho un grosso sedere e l'ho modificato in passato...", così continua la Flanagan, che lancia un messaggio di incoraggiamento a tutte le donne: "Accettatevi per come siete, senza desisderare di mostrare ciò che non siete...".

Diventare madre ha cambiato sicuramente l'approccio della bella attrice nei confronti di se stessa e della sua immagine sui social, dove ha deciso di apparire, d'ora in poi, in maniera realistica e senza ritocchi o modifiche come è avvenuto spesso nel passato: "Voglio insegnare alle mie figlie ad amare e sentirsi sicure della propria pelle e che la bellezza è dentro ognuno di noi".

